В общей сложности демократичными названы 82 страны из 195, одна из них — Монголия

CentralAsia (MNG) - Уровень свободы и демократии в мире в очередной раз снизился, заявила международная неправительственная организация Freedom House.

В свободных странах живет менее 20 процентов населения планеты.

В общей сложности свободными названы 82 страны из 195. В их числе — все государства Западной и Северной Европы, большая часть стран Центральной Европы, страны Балтии, Северной Америки, ряд стран Южной Америки а также, в частности, Тунис, Гана, Ботсвана, Намибия и ЮАР. И из юго-восточной Азии — Монголия, Южная Корея, Япония и Тайвань.

В свободных странах живет менее 20 процентов населения планеты. Данный показатель значительно снизился после того как по итогам 2021 года Индия переместилась в категорию частично свободных стран.

Частично свободными признаны 59 государств и территорий. Среди бывших республик СССР к этой категории причислены Украина за исключением рассматривавшихся в качестве отдельных территорий и зачисленных в категорию несвободных Крыма и Донбасса, Молдова, Грузия и Армения. Кроме того, в список вошли, в частности, Венгрия, Сербия, Босния и Герцеговина, Албания, Республика Северная Македония, а также Мексика, Колумбия, Эквадор, Перу, Гаити, Марокко, Нигерия, Кения, Танзания, Индия, Пакистан и Индонезия.

Несвободными эксперты Freedom House сочли 54 страны и территории, в их числе Россия, Беларусь, все государства Центральной Азии, Азербайджан, Китай, Египет и многие другие страны Азии и Африки, а также Венесуэла, Куба и Никарагуа.

При этом почти 75 процентов населения планеты проживает в одной из стран, в которых в прошлом году уровень демократии снизился. Но последствия продолжающегося уже долгое время спада демократии ощущают не только жители этих стран, но и граждане давних демократий, отмечается далее. «Продолжающийся упадок породил заявления о присущей демократии неполноценности», - указали авторы доклада Freedom House. По их словам, подобные идеи высказывают Китай и Россия, а также антидемократические деятели в демократических странах.

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