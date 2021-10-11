Туркменистан получил статус наблюдателя при Совете сотрудничества тюркоязычных государств

CentralAsia (TM) - Страны-участницы Совета сотрудничества тюркоязычных государств единодушно поддержали желание Туркменистана. Об этом сообщили в пресс-службе туркменского МИД.

Главе туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедову поступило письмо от руководителя Азербайджана Ильхама Алиева. В этом послании было отмечено, что все страны-члены ССТГ единомышленно поддержали решение сделать Туркменистан государством-наблюдателем при Тюркском совете.

Алиев заявил, что Азербайджан полностью разделяет мнение туркменского руководства, что в настоящее время большое значение имеют взаимные отношения, включая площадь Тюркского совета, председателем которого сейчас является азербайджанская республика. Он также подчеркнул, что ССТГ превратился в важное учреждение, помогающее единству и общей результативной работе между тюркоязычными народами и странами, имеющими схожие корни, историю и национально-культурные ценности.

Азербайджанский лидер выразил радость тому, что Туркменистан намерился получить статус наблюдателя при Совете. Он сообщил, что в качестве председателя данной организации в настоящее время направил это обращение всем государствам-участникам ССТГ, в ответ чему они единодушно поддержали предоставление статуса стране.