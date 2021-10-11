Глава МИД Узбекистана примет участие в министерской встрече в Казахстане

CentralAsia (UZ) - Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым 11-12 октября примет участие в VI встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), которая состоится в городе Нур-Султане.

По информации МИД РУз, в ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане, в том числе возможности для оказания помощи афганскому народу в целях предотвращения гуманитарного кризиса.

СВМДА объединяет 27 государств Азии, 9 государств и 5 международных организаций имеют статус наблюдателя при Совещании.