Муратов рассказал о неприятных ощущениях после получения Нобелевской премии

CentralAsia (CA) - Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, удостоившийся Нобелевской премии мира, в интервью Spiegel заявил, что ожидал присуждения награды всему изданию, а не себе лично.

Он напомнил, что «Новая» ранее неоднократно номинировалась на эту премию. «К нам в редакцию даже приходило агентство Reuters, чтобы с нами дождаться объявления лауреатов», — рассказал Муратов.

По его словам, в этот раз он не сильно волновался. «Но я думал, правда, что награда будет присуждена газете. Когда выяснилось, что она присуждается мне самому, то честно говоря, это было неприятно», — отметил главред.

Муратов также сообщил, что сообщение о премии застало его врасплох, поскольку в тот момент он спорил с сотрудницей по поводу одного из ее текстов. «В тот момент один за другим я получил три звонка из Осло. Я решил, что они были спамом», — поделился он.

Главред рассказал, что с получением премии его поздравили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко, а также «еще несколько других влиятельных людей».

Нобелевская премия мира была вручена 8 октября Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира». Муратов, комментируя присуждение награды, заявил, что это заслуга «Новой газеты» и тех российских журналистов, «кто погиб, защищая право людей на свободу слова».

Он также сообщил, что перечислит часть денег от премии (она составляет около $1,14 млн) в фонд «Круг добра», который помогает детям с тяжелыми хроническими, в том числе редкими заболеваниями. Фонд был создан указом президента России Владимира Путина в январе 2021 года. Тогда глава государства сообщил, что в фонд направят средства, полученные в результате повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто получает более 5 млн руб. в год. Уже оттуда средства направят на помощь больным детям.