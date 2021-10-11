МИД Монголии подтвердил приверженность страны выполнению рекомендаций по правам человека

CentralAsia (MNG) - Генеральный директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел г-жа Д. Гэрэлмаа приняла участие в заседании Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи и выступила с онлайн-заявлением 7 октября 2021 г.

Генеральный директор г-жа Д. Гэрэлмаа представила комплексные меры правительства Монголии, принятые в отношении защиты прав человека, содействия социальному развитию и борьбы с пандемией. Кроме того, генеральный директор отметил, что для того, чтобы приблизить государственные услуги к гражданам, помимо сокращения бюрократии и коррупции, не менее 90 процентов государственных услуг будут включены в платформу «E-Mongolia» в течение 2021–2024 годов, где Монголия стремится стать «цифровой нацией» со всеми своими государственными услугами оцифрованными.

Генеральный директор также подчеркнула, что Монголия стала первой страной в Азии, принявшей новый Закон о правовом статусе правозащитников, который был ратифицирован парламентом в апреле этого года. Кроме того, Генеральный директор подтвердила приверженность Монголии выполнению рекомендаций, содержащихся в Отчете Рабочей группы по универсальному периодическому обзору, обсужденному на 46-й сессии Совета по правам человека.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения