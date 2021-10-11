За сутки в Узбекистане выявлено 393 новых больных COVID-19 и пневмонией

- Узбекистан, общество
- 12:03, 11 октября 2021
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CentralAsia (UZ) - За сутки, 10 октября, в Узбекистане выявлено 378 новых больных COVID-19 и 15 коронавирусной пневмонией, сообщил Минздрав.
В Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 178637 (+378). Также у 15 человек диагностирована пневмония (всего 27 416).
Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1 271 летальных исходов).
За день выздоровели 572 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 174213 и 29 больных, имевших диагноз пневмония (всего – 25 923).
Показатель выздоровления составляет 97%.