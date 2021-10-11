За сутки в Узбекистане выявлено 393 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) - За сутки, 10 октября, в Узбекистане выявлено 378 новых больных COVID-19 и 15 коронавирусной пневмонией, сообщил Минздрав.

В Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 178637 (+378). Также у 15 человек диагностирована пневмония (всего 27 416).

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1 271 летальных исходов).

За день выздоровели 572 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 174213 и 29 больных, имевших диагноз пневмония (всего – 25 923).

Показатель выздоровления составляет 97%.