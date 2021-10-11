В Караганде женщина погибла при прыжке на «тарзанке»

CentralAsia (KZ) - В Караганде погибла женщина при прыжке на «тарзанке» с высоты 25 метров, передает «Казинформ».

Трагедия произошла на территории отеля «Созвездие». Аттракцион был установлен на крыше гостиницы. 33-летняя женщина прыгнула с высоты 25 метров и ударилась о бетонную конструкцию на земле. Пострадавшая была доставлена в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

«В экстренном порядке пациентка была прооперирована. Выполнена трепанация черепа, удаление гематомы. Несмотря на проводимые лечебные мероприятия, пациентка скончалась», - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

В пресс-службе Департамента полиции сообщили, что заведено уголовное дело.

«По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 306 УК Казахстана - «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а равно неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение вреда здоровью человека». Обстоятельства выясняются», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Подозреваемым по данной статье грозит штраф до 160 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок 160 часов, либо арест на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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