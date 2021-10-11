Монгольские кардиохирурги избавили ребенка от риска внезапной остановки сердца из-за Тетрады Фалло

CentralAsia (MNG) - Кардиохирурги Третьей Государственной больницы Улан-Батора выполнили сложную операцию, избавившую ребенка от риска внезапной остановки сердца.

Впервые в Монголии рентгенэндоваскулярные хирурги Третьей Государственной больницы столицы Монголии имплантировали искусственный клапан для радикальной коррекции порока.

Ребенок родился со сложным пороком сердца — Тетрада Фалло.

Тетрада Фалло — так называемый синий порок сердца, сочетающий, по определению французского врача Этьена-Луи Артура Фалло, четыре аномалии:

стеноз выходного отдела правого желудочка (клапанный, подклапанный, стеноз лёгочного ствола и (или) ветвей лёгочной артерии либо комбинированный);

высокий (субаортальный) дефект межжелудочковой перегородки;

декстрапозиция аорты;

гипертрофия правого желудочка (как следствие затруднённого оттока крови из желудочка).

Тетрада Фалло может ассоциироваться с атрезией лёгочной артерии, отсутствием створок клапана лёгочной артерии, атриовентрикулярным септальным дефектом, аномалиями венечных артерий.

Цианоз — основной симптом тетрады Фалло. Степень цианоза и время его появления зависят от выраженности стеноза лёгочной артерии. У детей первых дней жизни по признаку цианоза диагностируются только тяжелые формы порока — «крайняя» форма тетрады Фалло. В основном характерно постепенное развитие цианоза (к 3 мес. — 1 году), имеющего различные оттенки (от нежно-голубоватого до сине-малинового или чугунно-синего): сначала возникает цианоз губ, затем слизистых оболочек, кончиков пальцев, кожи лица, конечностей и туловища. Цианоз нарастает с ростом активности ребёнка. Рано развиваются «барабанные палочки» и «часовые стекла».

Сотрудники отделения кардиохирургии Третьей Государственной больницы Улан-Батора, готовы оказать помощь всем детям, нуждающимся в выполнении данной дорогстоящей операции. Эта команда прилагает все усилия, чтобы в будущем детей с такими тяжелыми формами пороками сердца — тетрада Фалло не отправляли за границу для лечения.

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