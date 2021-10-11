Талибы посчитали успешными прошедшие в Дохе переговоры с США

Забиулла Муджахид

CentralAsia (CA) - Исламистское афганское движение «Талибан» назвало завершившиеся в воскресенье переговоры с делегацией США успешными.

Как сообщает Al Jazeera, переговоры на выходных в Дохе стали первой личной встречей между двумя сторонами с тех пор, как 15 августа талибы захватили Афганистан.

«Двухдневный диалог между делегациями Исламского Эмирата Афганистан и Соединенных Штатов Америки прошел успешно. В ходе встречи подробно обсуждались политические вопросы. Полное выполнение Дохинского соглашения рассматривалось Исламским Эмиратом как лучший способ решения проблем, кроме того, гуманитарная помощь не должна быть связана с политическими вопросами», - говорится в заявлении «Талибана».

Отмечается, что представители США обещали оказать гуманитарную помощь афганцам и обеспечить условия для доставки помощи другим гуманитарным организациям. Талибы в свою очередь приветствовали такое решение.

«Необходимо приложить усилия, чтобы восстановить дипломатические отношения до лучшего состояния», - следует из заявления талибов.

Отмечается, что было решено проводить такие встречи и в будущем, «если потребуется».

По словам официального представителя США, делегаты от «Талибана» и США провели «откровенные и профессиональные» переговоры в столице Катара, в ходе двухдневных дискуссий основное внимание уделялось проблемам безопасности и «терроризма», а также правам женщин и эвакуации людей из Афганистана.

«Обсуждения были откровенными и профессиональными, и делегация США вновь подтвердила, что о «Талибане» будут судить по его действиям, а не только по его словам», - заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности и терроризма и безопасном проходе для граждан США, других иностранных граждан и наших афганских партнеров, а также на правах человека, включая значимое участие женщин и девочек во всех сферах жизни афганского общества», - сказал он.

«Обе стороны также обсудили предоставление Соединенными Штатами масштабной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу».

Ни США, ни талибы не сообщили, были ли достигнуты какие-либо договоренности в ходе переговоров.

Официальные лица США заявили, что переговоры были продолжением «прагматических встреч» с «Талибаном», а не «о признании или придании легитимности» этой группе.

Ранее, «Талибан» в ходе переговоров предупредил Вашингтон, что любое ослабление их правительства может вызвать «проблемы для народа». Также талибы отказались сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ, заявив, что справятся «самостоятельно».