Талибы посчитали успешными прошедшие в Дохе переговоры с США

- Азия и мир, политика
- 12:46, 11 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Исламистское афганское движение «Талибан» назвало завершившиеся в воскресенье переговоры с делегацией США успешными.
Как сообщает Al Jazeera, переговоры на выходных в Дохе стали первой личной встречей между двумя сторонами с тех пор, как 15 августа талибы захватили Афганистан.
«Двухдневный диалог между делегациями Исламского Эмирата Афганистан и Соединенных Штатов Америки прошел успешно. В ходе встречи подробно обсуждались политические вопросы. Полное выполнение Дохинского соглашения рассматривалось Исламским Эмиратом как лучший способ решения проблем, кроме того, гуманитарная помощь не должна быть связана с политическими вопросами», - говорится в заявлении «Талибана».
Отмечается, что представители США обещали оказать гуманитарную помощь афганцам и обеспечить условия для доставки помощи другим гуманитарным организациям. Талибы в свою очередь приветствовали такое решение.
«Необходимо приложить усилия, чтобы восстановить дипломатические отношения до лучшего состояния», - следует из заявления талибов.
Отмечается, что было решено проводить такие встречи и в будущем, «если потребуется».
По словам официального представителя США, делегаты от «Талибана» и США провели «откровенные и профессиональные» переговоры в столице Катара, в ходе двухдневных дискуссий основное внимание уделялось проблемам безопасности и «терроризма», а также правам женщин и эвакуации людей из Афганистана.
«Обсуждения были откровенными и профессиональными, и делегация США вновь подтвердила, что о «Талибане» будут судить по его действиям, а не только по его словам», - заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.
«Делегация США сосредоточила внимание на проблемах безопасности и терроризма и безопасном проходе для граждан США, других иностранных граждан и наших афганских партнеров, а также на правах человека, включая значимое участие женщин и девочек во всех сферах жизни афганского общества», - сказал он.
«Обе стороны также обсудили предоставление Соединенными Штатами масштабной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу».
Ни США, ни талибы не сообщили, были ли достигнуты какие-либо договоренности в ходе переговоров.
Официальные лица США заявили, что переговоры были продолжением «прагматических встреч» с «Талибаном», а не «о признании или придании легитимности» этой группе.
Ранее, «Талибан» в ходе переговоров предупредил Вашингтон, что любое ослабление их правительства может вызвать «проблемы для народа». Также талибы отказались сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ, заявив, что справятся «самостоятельно».