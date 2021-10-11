В Узбекистан прибыла группа российских медиков для медосмотра трудовых мигрантов

CentralAsia (UZ) - Группа российских медработников в составе 40 человек прибыла в Узбекистан для проведения медосмотра граждан нашей страны в рамках проекта по отправке 10 000 человек для временного трудоустройства в сфере строительства. Об этом сообщили в Агентстве по внешней трудовой миграции РУз.

Отмечается, что теперь медобследование, которое нужно для получения патента на работу в России, будет проводиться на территории Ташкента.

Уточняется, что все расходы будут покрываться за счет работодателей (набор кандидатов, вакцинация, экзамены по русскому языку, истории и законодательству России, патентование и расходы на транспорт).

«Эти меры создадут дополнительные возможности для многих наших соотечественников, которые хотят работать в России, а также сократят время и затраты граждан», — говорится в сообщении ведомства.