В Узбекистане создали Национальную ассоциацию по этноспорту

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане создана Национальная ассоциация по этноспорту, которая будет заниматься развитием и популяризацией национальных видов спорта.

В отеле Hyatt Regency Tashkent состоялась международная конференция «Перспективы развития этноспорта в Узбекистане». Мероприятие организовало министерство туризма и спорта республики.

В конференции принимали участие представители дипломатического корпуса Турецкой республики, председатель Всемирной конфедерации этноспорта Неджмеддин Билал Эрдоган, чиновники Узбекистана, представители СМИ.

На мероприятии объявили о создании Национальной Ассоциации этноспорта Узбекистана, представили ее нового руководителя — Ойбека Норинбоева.

В Узбекистане планируют в будущем расширять международное сотрудничество в сфере развития спортивного туризма. Это, по мнению узбекских экспертов, будет способствовать улучшению имиджа Узбекистана, продвижению его туристического потенциала и возможностей на мировой арене. Турецкая всемирная и узбекская организации по этноспорту заключили меморандум о сотрудничестве.

В январе 2020 года Национальный центр борцов-палванов, Федерация улак-купкари Узбекистана, Ассоциация борьбы на поясах и троеборья Узбекистана, Национальная федерация по стрельбе из лука и Федерация по поясному спорту решили создать Национальную ассоциацию этноспорта в республике.