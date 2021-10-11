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Российское ТВ показало кадры с президентом Мирзиеевым, дающим указания по сотовому телефону (видео)

CentralAsia (UZ) -  По телеканалу Россия-24 показали документальный фильм о реформах в Узбекистане.

В фильме авторы рассказали об изменениях, которые произошли в стране за последние 5 лет.

В кадрах также запечатлен президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в тот момент, когда он даёт указания по мобильному телефону одному из своих подчинённых.

«Я сейчас в Ангорском районе. Сегодня до вечера обойди все кластеры. Реши все вопросы, а утром доложишь мне на совещании. Все сделай так, чтобы люди были благодарны тебе, это мое задание», — сказал президент в ходе телефонного разговора.

Съёмки проходили во время визита главы государства в Ангорский район Сурхандарьинской области 1 июня текущего года.

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