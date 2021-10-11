В Узбекистане мужчина в драке вырвал женщине клок волос (видео)

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлена драка с участием нескольких женщин и одного мужчины.

На видео показано, как в ходе потасовки женщин, со стороны прибегает мужчина и дважды вырывает клок волос у женщины, которую в это время избивают несколько других участниц конфликта.

Поначалу дерущихся женщин пытаются разнять два сотрудника правоохранительных органов. Однако остановить драку у них не получается. При этом у обоих милиционеров в руках сотовые телефоны, на которые они снимают инцидент.

В правоохранительных органах Узбекистана пока не прокомментировали данное видео.

Как сообщается в комментариях в соцсетях, инцидент произошёл в Джизакской области Узбекистана. Причиной конфликта послужило то, что сын одной их участвующих в драке женщин, «вытер ноги» о чужое одеяло.