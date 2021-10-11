В Казахстане ожидаются потепление и прекращение осадков

CentralAsia (KZ) - Потепление и прекращение осадков ожидаются в Казахстане. Синоптики представили прогноз погоды на 12-14 октября, сообщает «Казгидромет».

Согласно прогнозу, в течение периода под влиянием обширного антициклона на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь погоду северных, восточных и юго-восточных регионов обусловит уходящая ложбина северного циклона, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, 12 октября в горных районах - сильные осадки.

«Также по республике ожидается в ночные и утренние часы туман, на севере – гололед, на западе и юге – пыльная буря. Постепенное повышение дневных температур на западе и северо-западе до 13...20, на севере, востоке и в центре до 8...15, в южных регионах до 13...20 тепла», - говорится в сообщении.

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