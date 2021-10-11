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Глава «МегаФона» назвал сроки деградации качества сетей 4G

CentralAsia (CA) -  Качество связи в мобильных сетях четвертого поколения (4G) может ухудшиться, если операторам не выделят новые частоты. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

«Если в наших агломерациях в течение какого-то осмысленного времени не появится нормальный стандарт 5G, то качество обычного пользовательского опыта мобильной связи начнет деградировать», — указал Помбухчан.

Он пояснил, что плотность населения в агломерациях увеличивается, примерно на 40–50% в год растет объем потребления данных, более тяжелыми становятся контентные единицы: видео, приложения.

«Стандарт может поддерживать определенную плотность населения с определенным объемом трафика. Мобильные операторы вынуждены увеличивать количество базовых станций, чтобы уменьшить зону покрытия каждой и добиться на ней приемлемого качества. Это работает какое-то время, потом становится неэффективным», — указал глава «МегаФона», пояснив, что это слишком дорого и сложно с технической точки зрения.

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