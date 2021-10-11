Совет ООН по правам человека принял резолюцию, предложенную Узбекистаном

CentralAsia (UZ) - 48-я сессия Совета ООН по правам человека в Женеве единогласно приняла резолюцию о влиянии COVID-19 на права человека, в том числе права молодежи, разработанную по инициативе Узбекистана.

По данным МИД Узбекистана, резолюцию одобрили все 47 стран-участниц. Кроме того, соавторами резолюции выступили 37 государств.

Основной текст постановления подготовлен Национальным центром Узбекистана по правам человека. В ходе подготовки текста резолюции были проведены 2 неформальные консультации с Советом ООН. В нем приняли участие более 400 представителей из 70 стран мира. В документ внесено более 300 изменений.

Предложение о разработке постановления было сделано президентом Шавкатом Мирзиеевым на 46-м заседании совета 22 февраля текущего года.

Документ призывает государства создавать для молодежи равные возможности, оказывать содействие в обеспечении их прав и свобод в контексте снижения негативного воздействия пандемии COVID-19.

В резолюции говорится, что государства должны гарантировать равные права молодежи, включая выявление случаев дискриминации молодых людей при осуществлении их прав человека, в том числе молодых женщин и девочек.

Первый отчет о выполнении данной резолюции будет заслушан на 51-й сессии Совета в сентябре 2022 года.