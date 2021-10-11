В Таджикистане суд по громкому делу об изнасиловании и убийстве 8-летней девочки пройдет в закрытом режиме

CentralAsia (TJ) - В Верховном суде Таджикистана 11 октября начнется судебный процесс по делу об убийстве 8-летней Руфейды Иноятовой из района Рудаки. На скамье подсудимых - 30-летний Рахматулло Гадоев, живущий по соседству с семьей Иноятовых.

Зверское убийство 8-летней Руфейды Иноятовой произошло 4 июля в поселке Навобод района Рудаки. По словам родных, Руфейда пошла в туалет в дом бабушки, который находится примерно в 20-30 метрах от их жилища, и пропала. На следующий день правоохранительные органы нашли расчлененное тело девочки.

В жестоком убийстве подозревается сосед – 30-летний Рахматулло Гадоев.

Убийство Руфейды вызвало большой общественный резонанс. Пользователи соцсетей осудили это страшное преступление и потребовали ужесточить наказание для насильников. А представители гражданского общества Таджикистана составили текст обращения на имя Рустама Эмомали, председателя Маджлиси Милли, верхней палаты парламента, в котором насилие над детьми назвали глобальной проблемой.

Министерство юстиции Таджикистана в июле сообщило, что в правительстве рассматривается проект Уголовного кодекса РТ в новой редакции, согласно которому усилена уголовная ответственность за сексуальное насилие, в том числе, над несовершеннолетними.

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