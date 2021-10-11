«Это был подарок на ее день рождения»: сестра рассказала о погибшей карагандинке

CentralAsia (KZ) - Родственница погибшей Евгении Леонтьевой рассказала, что прыжок был подарком на 33-й день рождения девушки, передает Tengrinews.kz. Однако кто именно сделал этот подарок, она разглашать не стала.

«У Жени был день рождения 4 октября, ей 33 года исполнилось. Трое деток остались: двое своих детей, один - племянник ее супруга, на опекунстве. Была жизнерадостным человеком, доброй, ездили на отдых с детьми, чтобы она сидела где-то на диване и ничего не делала, такого не было. Работала в сети магазинов. До этого она два раза прыгала, тогда все было хорошо, хотя мы ее отговаривали. Она говорила, что после этих прыжков «рождаешься заново», - вспоминает сестра Марина.

В Сети есть видео ее двух удачных прыжков.

Она подчеркнула, что не считает дарителя сертификата на прыжок в чем-то виноватым и раскрывать его имя не намерена.

«Организаторов я не знаю, слышала, что компания «Флай», но никого оттуда не знаю. Просто так случилось, она должна была прыгать с другой вышки, но ее спилили, и прыжок перенесли на гостиницу «Созвездие». Сейчас ведется расследование, мы подписали бумагу о неразглашении информации, больше ничего рассказать не могу», - добавила родственница.

Между тем корреспонденту Tengrinews.kz стало известно, что одним из главных людей в компании по организации прыжков в Караганде, является гражданин России, и, по информации его близкой знакомой, он сейчас на территории соседнего государства.

Дело возбуждено по 3-й части статьи 306 УК РК. Виновным грозит до 8 лет лишения свободы.

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