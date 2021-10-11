За сутки в России зарегистрировано 29 409 случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 29 409 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 608 (8,5%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 804 774 случаев (+0,38%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 197,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 484 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 1 473 970 человек.