В России от коронавируса за сутки скончались 957 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 957 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 71 и Санкт-Петербурге — 63.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 217 372 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 7,8 млн, из них выздоровели — 6,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 473 970 пациентов.