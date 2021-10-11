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В России от коронавируса за сутки скончались 957 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 957 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 71 и Санкт-Петербурге — 63.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 217 372 человека. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 7,8 млн, из них выздоровели — 6,8 млн, под медицинским наблюдением остаются 1 473 970 пациентов.

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