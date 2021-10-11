Представитель талибов: Мы ведем переговоры с Россией о признании нашего правительства

Забихулла Муджахид

CentralAsia (CA) - О перспективах возобновления в полной мере работы международного аэропорта в Кабуле, переговорах с Россией, а также о главных источниках доходов движения «Талибан» и полиции нравов в интервью ТАСС рассказал представитель движения Забихулла Муджахид.

Муджахид сказал, что они работают над тем, чтобы возобновить международные рейсы из Кабула, но есть некоторые трудности. Согласно международным стандартам, должна существовать организация, ответственная за соблюдение норм безопасности на территории аэропорта и на борту. «В настоящее время мы ищем такую организацию, но поиски пока не принесли результата», - сказал он, отвечая на вопрос, в чем главная причина того, что международное сообщение кабульского аэропорта не восстановлено в полной мере.

Представитель «Талибана» также сообщил, что Афганистан планирует возобновить международное авиасообщение из кабульского аэропорта, в том числе в Россию.

«Мы стараемся установить отношения со всеми странами. В первую очередь, речь идет о дипломатических отношениях, без которых дальнейшее сотрудничество просто невозможно. Мы ведем переговоры с Россией, главным образом о признании нашего правительства и открытии посольств. Решение этих вопросов откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества», - сказал он.

Отвечая на вопрос о перестановке кадров в посольстве Афганистана в Москве Муджахид сказал, что это должно решить Министерство иностранных дел «Исламского эмирата Афганистан».

«Сейчас важно, чтобы афганское посольство в Москве и российское посольство в Кабуле возобновили работу в обычном режиме. После этого мы рассмотрим вопрос о смене дипломатического состава. Сотрудники, не выполняющие свои обязанности должным образом, могут быть отозваны», - отметил он.

Также Муджахид отметил, что талибы надеются на сотрудничество со всеми государствами, иностранные инвестиции также играют большую роль. «Россия — важная страна в экономическом плане. Афганистан был разрушен за годы войны, Россия и другие страны могли бы помочь восстановить его. Мы приветствуем такую помощь и надеемся на финансовую поддержку».

По его словам на данный момент главным источником дохода «Талибана» являются налоги и таможенные пошлины. «В дальнейшем мы планируем получать доход от добычи полезных ископаемых».

Муджахид заявил, что талибы изменили «Амр бе мааруф ва нахи аз мункар» («Повеление благого и запрет предосудительного», наименование органа с функциями исламской «полиции нравов», существовавшего в 1996-2001 годах, когда радикалы находились у власти в Афганистане — прим. ТАСС) на «Даават уль-Иршад» («Проповедь о руководстве»), чтобы действовать более мягкими методами. Мы будем призывать людей следовать нормам ислама с минбара (кафедра или трибуна в мечети) в мечетях и с помощью ученых-богословов. «Амр бе мааруф ва нахи аз мункар» предполагается использовать только для госслужащих и сотрудников органов безопасности.