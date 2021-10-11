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Власти Ирака заявили о захвате заместителя лидера ИГ

CentralAsia (CA) -  Иракские войска захватили одного из лидеров террористической группировки ДАИШ (Исламское государство), передает Deutsche Welle.

Об этом сообщил премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми. По его словам, спецоперация была проведена за пределами страны.

«Пока наши военные из ISF (Иракские силы безопасности) сосредоточились на обеспечении безопасности выборов, их коллеги из INIS (Иракские национальные разведывательные службы) проводили сложную внешнюю операцию по захвату Сами Джасима», - написал он в своем Twitter.

Подробности спецоперации не приводятся.

Согласно данным издания, Джасим руководил финансами террористической группы и является одним из самых опасных террористов, разыскиваемых правительством США. Отмечается, что в 2015 году власти США пообещали 5 млн долларов за его поимку.

«Будучи заместителем ДАИШ в южном Мосуле в 2014 году, Джасим, по сообщениям, выполнял функции, эквивалентные министру финансов группировки, контролируя ее операции по получению доходов от незаконной продажи нефти, газа, древностей и минералов», - говорится в сообщении ФБР.

Отмечается, что Джасим также был помощником покойного лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади, который был убит в ходе рейда американских войск на северо-западе Сирии в 2019 году.

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