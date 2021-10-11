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Турция безвозмездно передаст Узбекистану 200 тысяч доз вакцины Sinovac
AstraZeneca и Sinovac
AstraZeneca и Sinovac

CentralAsia (UZ) -  Турция передаст Узбекистану 200 тысяч доз вакцины от коронавируса Sinovac — это шестой вид вакцины, который будет доступен для узбекистанцев.

Между правительствами Узбекистана и Турции подписано Соглашение о безвозмездной помощи в области здравоохранения, согласно которому турецкая сторона направляет в Узбекистан вакцины от COVID-19 в количестве 200 тысяч доз, а также 20 тысяч коробок лекарственных препаратов «Фавипиравира» (200мг/40 таблеток), сообщает ИА «Дунё».

От имени Узбекистана соглашение подписал посол в Турции Алишер Агзамходжаев, от имени Турецкой Республики – заместитель министра здравоохранения Халил Элдемир.

Данная партия вакцины и медицинских препаратов направляется в знак дружбы и доброй воли от турецкой стороны Республике Узбекистан, отмечается в сообщении.

В настоящее время в Узбекистане существует пять препаратов против коронавируса: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, Спутник V, Moderna, Pfizer/BioNTech.

На данный момент в стране использовано в общей сложности 22 433 729 доз вакцин. Более 5,1 млн человек полностью вакцинированы против COVID-19.

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