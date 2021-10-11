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Лечение больного коронавирусом средней тяжести в Узбекистане обходится в $1400

CentralAsia (UZ) -  Главврач Зангиатинской инфекционной больницы №1 в Узбекистана Анвар Хусанов рассказал о расходах на лечение больных COVID-19. Специалист озвучил сумму, которая тратится на лечение каждого заболевшего с коронавирусом в состоянии средней тяжести, сообщили местные СМИ.

По данным главврача, государство тратит до 15 млн сумов (около $1,4 тыс.) для лечения больного с коронавирусом в состоянии средней тяжести, который лечится в медицинском учреждении. В реанимационном отделении расходы уже другие – минимум 30 млн сумов ($2,8 тыс.).

В расходы включены медикаменты, продукты питания, транспортные и коммунальные расходы больницы.

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