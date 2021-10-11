В Башкирии вручили паспорт женщине, которая 30 лет не могла вернуться из Туркменистана на родину

CentralAsia (TM) - 11 октября состоялось торжественное вручение паспорта гражданина Российской Федерации Гульбине Тимиргалихановне Гильвановой. 50-летняя женщина вернулась на родину спустя 30 лет из Туркменистана.

По имеющимся сведениям, женщина ранее с родственниками проживала на территории Республики Башкортостан, но в 1991 году 20-летняя девушка уехала знакомиться с родственниками жениха в Республику Туркменистан. Сначала девушка писала письма родственникам, но потом пропала. Близкие пытались искать ее, но безуспешно. Спустя долгие годы женщина вышла на связь со своей сестрой, которая помогла ей вернуться на родину.

Сразу после возвращения Гульбина Гильванова в Управлении по вопросам миграции МВД по Республике Башкортостан оформила необходимые документы, чтобы получить гражданство Российской Федерации.

Принимая во внимание, что Гульбина родилась на территории РСФСР, а в связи со сложившимся обстоятельствами в 1991 и 1992 годах гражданка бывшего СССР не могла самостоятельно выбрать постоянное жительство теперь она была признана гражданкой Российской Федерации.

Сегодня, в торжественной обстановке женщину с получением гражданства поздравил начальник Управления по вопросам миграции МВД по РБ подполковник полиции Николай Егорович Старухин и вручил ей паспорт гражданина Российской Федерации.

В настоящее время Гульбина Тимиргалихановна пока живет с сестрой и привыкает к новой жизни, сообщает пресс-служба МВД по РБ.