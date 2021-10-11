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Бердымухамедов написал 13 томов справочника "Лекарственные растения Туркменистана"

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов закончил работу над очередным - 13-м - томом своего справочника "Лекарственные растения Туркменистана".

Об этом он объявил на заседании Кабинета министров 8 октября, сообщает "Хроника Туркменистана".

Отмечается, что новая книга приурочена ко Дню работников здравоохранения и медицинской промышленности. Ее копии будут переданы всем участникам заседания.

Предыдущий том справочника Бердымухамедов представил ровно год назад и также приурочил его ко Дню медработников. А 11-й том, изданный в июле 2019 года, был представлен также накануне Дня работников здравоохранения, который тогда отмечался 21 июля. Осенью 2019 праздник без объяснений перенесли на 10 октября.

Описанные в книге Бердымухамедова рецепты отваров и чаев врачи и государственные СМИ регулярно рекомендуют для лечения и профилактики различных заболеваний. Ранее объявлялось, что дым гармалы, корень солодки и лапшу с перцем, также описаны в справочнике, следует использовать для профилактики коронавируса.

Туркменистан - одна из немногих стран, включая Северную Корею, где официально нет ни одного случая коронавируса.

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