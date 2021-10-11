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Узбекистан и США обсудили развитие ситуации в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  Специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев 11 октября встретился с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с председателем Комитета по иностранным делам Грегори Миксом.

По информации МИД, в ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-американского сотрудничества по приоритетным направлениям двусторонней повестки.

Отдельное внимание уделено ситуации в Афганистане, в частности гуманитарной обстановке, а также совместным мерам по экономическому восстановлению этой страны.

Как подчеркивалось, Узбекистан заинтересован в установлении мира и стабильности в Афганистане, вовлечении страны в региональные экономические процессы, в том числе путем реализации крупных инфраструктурных проектов.

Конгрессмены приветствовали активное участие Узбекистана в организации эвакуации граждан зарубежных стран из Афганистана, осуществлении гуманитарной помощи афганскому народу.

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