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В Узбекистане 68% девушек никогда не пользовались Интернетом - ЮНИСЕФ

CentralAsia (UZ) -  В республике 68% девушек и молодых женщин в возрасте от 14 до 30 лет никогда не пользовались Интернетом, передает Телеграм-канал ЮНИСЕФ.

Как показывает исследование, в Узбекистане доля девочек, не владеющих компьютерной грамотностью, составляет 43,5% по сравнению с 30,0% среди парней.

68% девушек и молодых женщин в возрасте от 14 до 30 лет никогда не пользовались Интернетом. Это существенно снижает их возможности получить образование и реализовать свой потенциал на рынке труда.

Девочки нуждаются в цифровой грамотности и безопасном цифровом пространстве, свободном от риска гендерного насилия, чтобы их таланты могли быть раскрыты, - отметили в организации.

Во всем мире 11 октября отмечается Международный день девочек. В 2021 году эта знаменательная дата проходит под лозунгом «Цифровое поколение. Наше поколение».

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