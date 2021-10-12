Два монгольских фильма отобраны для участия в американском Red Rock Film Festival

CentralAsia (MNG) - Два монгольских фильма отобраны для участия в ежегодном международном кинофестивале Red Rock Film Festival, который проходит в Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США.

В частности фильмы режиссера Б.Отгонзорига «Эмэгтэй» (Женщина) и режиссера Э.Ган-Очира «Дурсаж яваарай» (Помни меня) официально будут представлять Монголию на этом фестивале.

Фильм «Эмэгтэй» был снят в 2020 году, и его премьера состоялась в режиме онлайн в том же году из-за пандемии коронавируса. В этом фильме снимался южнокорейский актер и певец Ан Чжэ Мо Ан, наиболее известный по роли гангстера, ставшего политиком Ким Ду Хана в «Rustic Period» (2002).

Сюжет «Дурсаж яваарай» основан на реальных событиях и повествует о времени перехода Монголии от социалистического строя к демократическому в начале 1990-х годов, когда большую долю макулатуры составляли книги. Это трагическая история о том, что монголы уничтожают свою интеллектуальную собственность за алкоголь и деньги. Сюжет фильма основан на реальных событиях.

Red Rock Film Festival — международный кинофестиваль в южной части штата Юта в США. Фестиваль проводится ежегодно в ноябре в Сент-Джордж, Айвинс и Спрингдейл возле национального парка Зайон. Фестиваль знакомит этот регион с новыми международными и американскими независимыми фильмами. На фестивале проходят конкурсы как документальных, так и художественных фильмов и короткометражек.

Red Rock Film Festival начался в Южной Юте в 2004 году как сериал фильмов «Zion Flix», основанный коммерческим директором Мэттом Маркстейном, который развился из кинофестиваля для студентов колледжей в 1991 году с одним из основателей Дереком Хорном.

Zion Flix показан в амфитеатре OC Tanner в Спрингдейле, штат Юта, с аншлагами как в ночь открытия, так и в ночь закрытия. Фестиваль стал официально известен как ежегодное мероприятие под названием Red Rock Film Festival в 2007 году. К 2009 году фестиваль Red Rock Film был внесен журналом MovieMaker Magazine в список «25 фестивалей, заслуживающих вступительного взноса» за 2009 год. Премьеры фестиваля включали премьеру в США «Султана дель Сура» и «Марка Каина» и предварительный предварительный просмотр фильма «Forever Plaid — The Movie».

Помимо специальных показов, проводимых вне конкурса, на фестивале проводятся конкурсы документальных и художественных фильмов для полнометражных фильмов и короткометражек с новыми категориями анимационных короткометражек и короткометражек, введенными в 2009 году. Фестиваль также включает конкурс короткометражных фильмов для молодых режиссеров для учащихся начальной школы. Награды присуждаются как Большому жюри, так и зрителям. Награды за особые достижения также присуждаются фильмам, которые демонстрируют превосходство в определенном элементе кинопроизводства. Фестиваль также учредил премию «Aglet Awards», которая присуждается лучшим фильмам, участвующим в конкурсе, которые используют творческие средства для создания фильма с экономным бюджетом.

Миссия фестиваля — «поощрять производство средств массовой информации как на независимом, так и на профессиональном рынке, которые изображают человечество в позитивном свете, и приветствовать оригинальные работы, которые переопределяют средства массовой информации посредством инноваций, творчества и восприимчивости, которые просвещают и обучают аудиторию со всего мира».

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