В Монголии введена единая система учета поголовья скота

CentralAsia (MNG) - 7-8 октября прошел двухдневный международный семинар на тему «Современное состояние идентификации и регистрации домашнего скота».

На семинаре начальник отдела генетических ресурсов животноводства Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Д. Батсурэн и ученый секретарь Монгольского государственного университета естественных наук д-р. Д. Гурбазар предоставил информацию о «Системе идентификации и регистрации домашнего скота», а также о состоянии ее исследований и разработок.

Кроме того, начальник отдела продовольственного сельского хозяйства Өвөрхангайского аймака С. Цэрэнбалжир и представитель ООО «Интерактив» рассказали об опыте реализации пилотного проекта на местах, а также о разработке системного программного обеспечения.

В течение 1959–1992 годов в Монголии активно регистрировался и идентифицировался домашний скот. Однако не было ни единой системы, ни программного обеспечения для архивирования зарегистрированной информации о животноводстве.

Постановление о создании единой базы данных по идентификации и регистрации скота, утвержденное в 2011 году, сильно повлияло на создание единой базы данных по регистрации скота.

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