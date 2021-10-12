Россия украла из Оксфорда формулу вакцины AstraZeneca для «Cпутника V»?

CentralAsia (MNG) - Формула вакцины от коронавируса «Спутник V» была украдена российскими шпионами у фармацевтической компании Oxford/AstraZeneca. Доказательства этого есть у британских спецслужб, пишет британский таблоид The Sun, - передает монгольский новостной сайт news.mn.

Известно, что «Cпутник V» и AstraZeneca являются двухкомпонентными векторными вакцинами на основе аденовирусов. Однако «Спутник V» в составе использует аденовирусы человека, а AstraZeneca — аденовируса шимпанзе.

Издание отмечает, что британские спецслужбы предупреждали ранее о попытках российских хакеров, стоящих на службе у государства, добыть информацию из иностранных лабораторий, которые работали над созданием вакцин против COVID. Министр внутренних дел Великобритании Дэмиан Хайндс отказался подтвердить отчет, признав, что количество иностранных кибератак растет. Однако источник в The Sun подтвердил, что российская разведка в Великобритании получила секретную информацию и что утечка информации могла быть получена из фармацевтической компании или лаборатории.

Дэмиан Хайндс сказал «Мы живем в мире, где существует государственная деятельность, направленная на промышленный и экономический шпионаж. Мы сталкиваемся с угрозами этого типа, которые отличаются друг от друга, они более изощренные, более масштабные, чем когда-либо прежде. Постоянно есть иностранные государства, которые хотели бы заполучить конфиденциальную информацию, в том числе иногда коммерческую тайну».

Ранее, в марте 2020 года, британская спецслужба сообщила, что российские хакеры неоднократно атаковали Оксфордский университет. Это совпало с объявлением британских ученых, работающих над вакциной против коронавируса. В апреле 2020 года Оксфордский университет и AstraZeneka начали испытания вакцины против коронавируса на людях. Через месяц российские ученые заявили о разработке вакцины от COVID-19.

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