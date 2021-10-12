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В азиатских странах, кроме Сингапура, снижается количество случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За исключением Сингапура, распространенность COVID-19 снижается в большинстве азиатских стран. Например, в Индонезии, стране с населением 237 млн человек, за последние сутки было зарегистрировано более 800 новых случаев коронавируса, передает монгольский новостной сайт Gogo.mn.

Это самый низкий уровень с июня 2020 года в Индонезии. На этой неделе страна откроет границы и примет иностранных туристов.

В Японии, стране с населением 125 млн человек, за последние сутки было зарегистрировано 777 новых случаев COVID-19. В конце августа количество ежедневных заражений в стране достигло пика — 25 тысяч. В Японии вакцинировано более 60% населения.

В Малайзии количество ежедневных заражений коронавирусом снизилось до 8700. В Малайзии число ежедневных инфекций достигло пика в августе и превысило 20 000 человек. В стране более 90% населения охвачено полной дозой вакцины.

В Сингапуре за прошедшие сутки зарегистрировано 2809 новых случаев COVID-19. В августе в стране регистрировалось менее 200 случаев в день. Однако в последние дни в стране участился вариант «Дельта», и распространение инфекции резко возросло.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 238 млн. Кроме того, 4,8 млн человек умерли от тяжелых форм COVID-19 и более 215 млн были вылечены.

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