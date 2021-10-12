В Монголии на площади Сухэ-Батора прошла акция протеста 300 кроликов

CentralAsia (MNG) - По случаю Международного дня девушек, 11 октября, Ассоциация женщин Монголии организовала сидячую забастовку «Беззвучный крик кролика».

Они проводят сидячую забастовку на площади Сухэ-Батора, требуя от законодателей наложить соответствующие наказания на жестокого обращения с детьми и увеличить минимальный срок наказания.

Ассоциация также сообщила: «До сегодняшнего дня не выплачивалась компенсация за эмоциональный вред, причиненный маленьким детям, который приводит к пожизненной психологической травме. Сексуальные домогательства на рабочем месте исключены из Уголовного кодекса. Мы требовали восстановить положение с 2019 года.

К сожалению, депутаты игнорируют это. Поскольку у нас нет возможности войти в здание Парламента и рассказать об этом членам, мы организуем сегодняшнее мероприятие, чтобы привлечь внимание средств массовой информации и избирателей. У монголов есть традиция делать ребенка "Бор Халзан Туулай" – «Заяц с коричневым лобом», мажут лоб младенца сажей, говоря: «Не бойся», чтобы не напугать своих детей ночью. Представляя эту традицию, мы поставили зайчика. В прошлом году у кроликов была синяя шерсть, а в этом - белая».

Почему монголы мажут лоб младенца сажей, когда выходят по ночам из юрты?

И сегодня в Монголии этот обычай называется называется "Бор Халзан Туулай" – «Заяц с коричневым лобом».

Когда-то давным-давно одинокий чёрт в поисках ребенка зашел в незнакомую юрту и увидел женщину, кормящую младенца грудью. Обрадовался чёрт и стал ждать, когда женщина оставит ребенка, чтобы украсть его. Долго он ждал, но, увы, она не отпускала младенца, да еще и хозяин не собирается отлучиться из дома.

Тогда чёрт решил рассорить мужа и жену, достал пепел из печи и бросил им в лица. Рассорились молодожены, обвиняя друг друга в том, что будто бы один осыпал пеплом другого. Рассердилась жена, достала сажу со дна казана, намазала лоб ребенку сажей и ушла в отчий дом, захватив с собой младенца.

Чёрту захотелось за ней идти, но он потерял её из виду. Женщина бежала в темноте, со страху причитая и бормоча наполовину запомнившуюся молитву Зеленой Тары. Одинокий чёрт по пути встретил другого чёрта и спрашивает: не видел ли ты по пути женщину с ребенком в руках? А тот отвечает, что женщину с ребенком не встретил, зато встретил хромую Зеленую Тару, в руках которой – половина казана.

Оказывается, в глазах чёртей женщина, читающая Зеленую Тару, и видится как Зеленая Тара, а если она не полностью запомнила мантру – то как хромая Зеленая Тара. Ребенок с сажей на лбу – как разбитый казан.

В итоге одинокий чёрт пошел искать добычи в другую сторону...

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