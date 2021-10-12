Представители «Талибана», США и ЕС проведут переговоры в Дохе

CentralAsia (CA) - Официальные представители Евросоюза, Соединенных Штатов и движения «Талибан» 12 октября проведут переговоры в столице Катара Дохе. Об этом заявила пресс-секретарь ЕС Набила Массрали, передает Deutsche Welle.

I convened #FAC Development Ministers meeting to address deteriorating situation in #Afghanistan. We cannot wait and see and need to act.

We agreed on calibrated approach to give direct support to Afghan people, while respecting EU engagement principles. https://t.co/uE2uLUMzsn pic.twitter.com/YDeNfdfdUi — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 11, 2021

По ее словам, встреча «позволит американской и европейской стороне решить ряд вопросов» с талибами, включая свободный выезд из страны всех желающих, доступ к гуманитарной помощи, уважение прав женщин и недопуск в Афганистан иных террористических группировок.

«Это (встреча в Дохе) будет неофициальный обмен мнениями на техническом уровне, он не означает признания «временного правительства» Афганистана», — добавила она.

По словам исполняющего обязанности министра иностранных дел «Талибана» Амир Хан Муттаки талибы хотят позитивных отношений со всем миром. «Мы верим в сбалансированные международные отношения. Мы считаем, что такие сбалансированные отношения могут спасти Афганистан от нестабильности».

Ранее 9 и 10 октября в Дохе состоялась встреча представителей США и «Талибана». Исполняющий обязанности министра иностранных дел Афганистана мулла Амир Хан Муттаки рассказывал, что в ходе переговоров американская делегация выразила готовность предоставить Кабулу вакцины от коронавируса. Кроме того, талибы попросили представителей США снять ограничение на доступ к резервам Центробанка Афганистана.

По итогам переговоров пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что США намерены судить о «Талибане» опираясь на действия членов группировки, а не на их слова. На встрече американская сторона на переговорах уделила основное внимание проблемам безопасности, терроризма и предоставлению свободы передвижения гражданам США, других стран и местных жителей, уточнил Прайс. Кроме того, продолжил он, стороны также затронули тему предоставления «мощной» гуманитарной помощи, которая будет направлена непосредственно народу страны.

Талибы начали активное наступление в Афганистане после объявления о выводе американских войск и их союзников по НАТО. 15 августа они захватили столицу страны и заявили, что планируют восстановить в Афганистане Исламский Эмират, который был частично признан в 1996–2001 годах. 7 сентября движение объявило состав нового правительства. Так, мулла Мохаммад Хасан Ахунд был назначен руководителем правительства, мулла Абдул Гани Барадар — его заместителем. Министром обороны стал сын основателя «Талибана» Мухаммеда Омара Якуб, а заместителем министра культуры и информации стал официальный представитель движения Забихулла Муджахид.