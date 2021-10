Представители «Талибана», США и ЕС проведут переговоры в Дохе

CentralAsia (CA) - Официальные представители Евросоюза, Соединенных Штатов и движения «Талибан» 12 октября проведут переговоры в столице Катара Дохе. Об этом заявила пресс-секретарь ЕС Набила Массрали, передает Deutsche Welle.

I convened #FAC Development Ministers meeting to address deteriorating situation in #Afghanistan. We cannot wait and see and need to act.

We agreed on calibrated approach to give direct support to Afghan people, while respecting EU engagement principles. https://t.co/uE2uLUMzsn pic.twitter.com/YDeNfdfdUi