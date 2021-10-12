В Ташкенте разработан 5-летний план по сохранению пустынь Центральной Азии

CentralAsia (UZ) - Эксперты из разных стран обсудили вопросы сохранения и устойчивого использования пустынь умеренного пояса в Центральной Азии на семинаре, прошедшем в режиме онлайн.

Вступительный семинар был организован Промежуточным региональным секретариатом Инициативы по пустыням Центральной Азии (CADI), который начал свою работу в Ташкенте в 2020 году. Целью виртуальной встречи было выработать план работы секретариата CADI на ближайшие 5 лет с учётом мнений заинтересованных сторон.

В ходе семинара прозвучали конкретные предложения и инициативы. Говорилось о прямом воздействии пограничных барьеров между странами на процессы миграции диких животных, в связи с чем было предложено принять меры по перестроению барьеров в сотрудничестве с пограничными службами.

Была дана рекомендация по установлению сотрудничества стран с Международным фондом спасения Арала и с Инициативой Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) «Зелёная Центральная Азия». Участники виртуального диалога также обсудили возможность создания регионального геопарка Аральского моря и включения в его состав новой пустыни Аралкум.