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В Казахстане за сутки выявлено 1499 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 238;

- город Нур-Султан — 271;

- Карагандинская область — 157;

- Павлодарская область — 155;

- Северо-Казахстанская область — 122;

- Алматинская область — 112;

- Акмолинская область — 110;

- Костанайская область — 97;

- Восточно-Казахстанская область — 95;

- город Шымкент — 37;

- Актюбинская область — 28;

- Туркестанская область — 19;

- Западно-Казахстанская область — 18;

- Атырауская область — 13;

- Кызылординская область — 13;

- Жамбылская область — 11;

- Мангистауская область — 3.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 907 140 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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