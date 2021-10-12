В Казахстане за сутки выявлено 1499 случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1499 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 238;
- город Нур-Султан — 271;
- Карагандинская область — 157;
- Павлодарская область — 155;
- Северо-Казахстанская область — 122;
- Алматинская область — 112;
- Акмолинская область — 110;
- Костанайская область — 97;
- Восточно-Казахстанская область — 95;
- город Шымкент — 37;
- Актюбинская область — 28;
- Туркестанская область — 19;
- Западно-Казахстанская область — 18;
- Атырауская область — 13;
- Кызылординская область — 13;
- Жамбылская область — 11;
- Мангистауская область — 3.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 907 140 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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