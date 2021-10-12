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В Казахстане 36 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 36 человек скончались от коронавируса и связанной с ним пневмонии, передает оперативный штаб.

По данным за 10 октября, было зарегистрировано 25 случаев смерти с положительным ПЦР-анализом на COVID-19 и 11 случаев смерти от коронавируса с признаками пневмонии, но отрицательным ПЦР-тестом.

На 12 октября лечение от КВИ продолжают получать 53 729 человек (46 665+ и 7 064 КВИ-), из них в стационарах находятся 9 550 пациентов, на амбулаторном уровне – 44 179 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 684 пациента,

- в состоянии крайней степени тяжести – 197 пациентов,

- на аппарате ИВЛ – 128 пациентов.

Коронавирус в Казахстане
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