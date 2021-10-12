В Таджикистане отвезли в роддом беременную летчицу, бежавшую из Афганистана

CentralAsia (TJ) - Беременная летчица ВВС Афганистана, находящаяся в санатории в Таджикистане, доставлена в роддом.

В государственном санатории недалеко от Душанбе уже почти два месяца живут десятки афганских военнослужащих и члены их семей, бежавшие из страны после прихода к власти радикального движения «Талибан».

29-летняя летчица ранее в беседе с корреспондентом Reuters жаловалась, что в санатории нет врачей-женщин, нет возможности делать УЗИ, а ближайшая больница находится в часе езды. «Я боюсь, что малыш родится в условиях, больше напоминающих плен», заявила она. По ее словам, таджикские власти отклонили ее просьбу о переводе ближе к больнице, которая находится в часе езды от санатория: "Они мне сказали: когда близятся роды, тогда мы отвезем Вас в больницу, а после родов привезем обратно сюда," - говорила беременная летчица.

10 октября агентство Reuters со ссылкой на близких беременной афганской летчицы сообщило, что будущая мама доставлена в роддом. Правда, в каком родильном доме она находится сейчас – не сообщается. Некоторые СМИ сообщили, что летчица «прошла все необходимые медицинские осмотры» и «находится в удовлетворительном состоянии».

143 афганца приземлились в аэропорту города Бохтар на юге Таджикистана поздним вечером 15 августа, через несколько часов после краха поддерживаемого Западом афганского правительства и захвата талибами Кабула. Пилоты надеялись, что Соединенные Штаты вывезут их из Таджикистана. Но эвакуация неоднократно откладывалась, а таджикские власти не называли каких-либо причин. Сами пилоты и военнослужащие заявляют, что в случае возвращения на родину, им грозит смерть. Проходившие обучение в США англоязычные афганские пилоты всегда находились под прицелом боевиков движения «Талибан».

Министр обороны США Ллойд Остин 28 сентября во время слушания в Комитете по вооруженным силам в Конгрессе США выразил обеспокоенность судьбой афганских летчиков и военнослужащих, которые ожидают в Таджикистане отправки в США или переправки в третьи государства.

Reuters стало известно, что официальные лица США начали сбор биометрической информации для подтверждения личности членов группы, что свидетельствует о том, что помощь может быть оказана в скором времени. Аналогичная работа в Узбекистане предшествовала переброске этих пилотов оттуда. Однако, люди, близкие к пилотам, говорят, что США до сих пор не собрали биометрические данные даже у треть группы.

Власти Таджикистана ситуацию с находящимися в стране афганскими пилотами и военнослужащими никак не комментируют.

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