Монголия подписала меморандум о взаимопонимании с Контртеррористическим управлением ООН

CentralAsia (MNG) - Монголия подписала Меморандум о взаимопонимании с Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций в рамках совместной «Программы Организации Объединенных Наций по наращиванию потенциала в области обнаружения террористических актов и других серьезных преступлений» (Программа ООН по пресечению передвижения террористов).

Меморандум о взаимопонимании был подписан 7 октября 2021 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США.

Меморандум о взаимопонимании подписали генерал-майор П. Одонбаатар, председатель Контртеррористического совета от имени правительства Монголии, и Владимир Воронков, заместитель Генерального секретаря ООН, Глава Контртеррористического управления.

В результате Монголия стала 48-м членом Программы Организации Объединенных Наций по пресечению передвижения террористов.

Во время церемонии подписания Меморандума о взаимопонимании г-н Воронков сказал: «Монголия активно работает над предотвращением терроризма и проявляет инициативу. Эта программа по усилению способности обнаруживать передвижение террористов и серьезных преступников является частью обязательств ООН перед Монголией; виды деятельности; обеспечить участие транспортного сектора; Партнерство будет сосредоточено на четырех направлениях: техническая поддержка и будет реализовываться в рамках принципа «полной поддержки со стороны Организации Объединенных Наций». Поздравляем Монголию с ее инициативой, примером и решимостью создать собственный отдел информации для пассажиров и поделиться знаниями, информацией и опытом со своими партнерами из ООН».

«В соответствии с резолюциями 2178, 2396 и 2482 Совета Безопасности ООН, Программа Организации Объединенных Наций по контролю за движением в Азиатско-Тихоокеанском регионе для обнаружения и расследования террористов и серьезных преступников с использованием информации о пассажирах и регистрационных данных - мы благодарны Совету за поддержку в тесном сотрудничестве совместно с Монголией разработать план создания подразделения по информированию пассажиров и обучить рабочие группы его осуществлению. В будущем Монголия будет тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций в ходе реализации программы, основываясь на ее советах и ​​рекомендациях, и приложит усилия для внедрения программы на пограничных переходах после ее внедрения в секторе воздушного транспорта», - отметил председатель Контртеррористического совета Монголии генерал-майор П. Одонбаатар

Программа является важной инициативой Контртеррористической службы Организации Объединенных Наций и была запущена в мае 2019 года при поддержке Королевства Нидерландов, Европейского союза, США, Катара, Австралии, Германии, Японии, Индии и Венгрии.

Программа Организации Объединенных Наций пресечению передвижения террористов — флагманской глобальной инициативой Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций — оказывает содействие государствам-членам в наращивании их потенциала по выявлению террористических преступлений и других серьезных правонарушений путем предварительного сбора информации о пассажирах (API), использования данных записей регистрации пассажиров (PNR) и других данных о пассажирах в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 2178 (2014), 2396 (2017) и 2482 (2019).

На основе подхода, предусматривающего участие всей системы Организации Объединенных Наций, в рамках партнерства Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности, ИКАО, Управления информационно-коммуникационных технологий ООН и Интерпола Программа оказывает всестороннюю помощь государствам-членам в законодательной, оперативной, транспортной и технической областях. Программа предусматривает безвозмездную передачу и развертывание системы программного обеспечения UN goTravel.

Контртеррористическое управление Организации Объединенных Наций (КТУ ООН) было учреждено 15 июня 2017 года резолюцией 71/291 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Его первым руководителем был назначен заместитель Генерального секретаря г-н Владимир Воронков.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения