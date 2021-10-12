В парижском ресторане Cala блюда готовит робот. Это позволяет ресторану снизить расход на аренду до 60%

CentralAsia (CA) - Парижский проект Cala появился в сервисах доставки Deliveroo и UberEats в разгар локдауна в октябре 2020 года. Компания готовит ресторанную еду, стоимость пасты в его меню начинается от €8 за порцию, для одного из самых дорогих городов мира — это не дорого и заставляет потребителей задуматься, о качестве продукта. Однако все дело в том, что еду в Cala готовит робот, пишет издание Sifted.

Французские рестораторы тратят около 30% на продукты, еще 30% уходит на оплату труда и 30% — на аренду. Благодаря использованию робота, кухня проекта Cala размещается на площади 6 кв. м., что позволяет экономить до 60% от привычных трат на аренду и тратить на ингредиенты больше.

Сейчас Cala's привлекла 5,5 млн евро в виде начального финансирования под руководством Backed VC и входит в 1% лучших ресторанов Парижа по приложениям для доставки.

Устройство Cala производит гораздо больше еды на квадратный метр, чем могут себе позволить сети общепита с живыми поварами, рассказывает основатель проекта Илан Ричард — робот может готовить до 1,2 тыс. блюд в час. В это же время, обычный ресторан McDonald’s площадью 125 кв. м., который готовит до 550 блюд в час, приводит пример он.

В первой половине 2022 года проект рассчитывает открыть до шести новых точек во Франции. Для этого Cala привлекла €5,5 млн во время раунда посевного финансирования с лид-инвестором Backed VC.

Это не единственное заведение общепита в Европе, которое использует роботов для приготовления еды. Так, например, в Париже есть еще одно похожее устройство — оно готовит пиццу в Pazzi, а BonBot в Великобритании — делает мороженое.