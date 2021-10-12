Иммунолог назвал продукты, которые помогут избежать тяжелой формы COVID-19

CentralAsia (CA) - Врач-иммунолог Владимир Болибок назвал «Газете.Ru» продукты, которые помогут избежать тяжелой формы коронавируса.

По его словам, тяжелое развитие болезни помогут предупредить препараты и продукты с разогревающим действием. Разогрев провоцирует выработку лейкоцитов в крови и помогает организму выработать интерфероны, которые защитят клетки в случае попадания в них вируса.

«Если пожевать имбирь или выпить с ним чай, то разогревается слизистая, что в свою очередь усиливает выработку лейкоцитов. В целом для этого подойдет просто теплое питье», - отметил врач.

Еще один «разогревающий» продукт - тмин, его можно отдельно добавлять в пищу или есть в составе бородинского хлеба.

«Защитный механизм действия специй проявляется в разогреве слизистой. Работает эффективно и употребление острого перца, горячего бульона», - добавил эксперт.

Болибок пояснил, что защитный механизм действия специй проявляется в разогреве слизистой, что повышает скорость локального иммунного ответа на попадание в клетки организма белков вируса. Необходимо поддерживать локальный иммунитет на слизистой и в крови.

«Вирус поражает клетки очень быстро, это может быть одна капля аэрозоля кашля зараженного человека, и секунды на внедрение в клетки организма. Поэтому куда эффективнее поддерживать в организме выработку интерферонов - высокомолекулярных белков, продуцируемых лейкоцитами после активации вирусами. Они блокируют репликацию вирусов, предотвращая поражение клеток организма», - заявил иммунолог.

В свою очередь инфекционист Евгений Тимаков посоветовал есть больше зеленых овощей и фруктов, богатых фолиевой кислотой.

«Продукты естественного, природного брожения защищают организм, желудочно-кишечный тракт, микробиом кишечника, и коронавирус протекает легче, это уже доказанный факт. Поэтому рекомендуется есть квашеную капусту - только естественного брожения, без уксуса. Коронавирус бьет по микробиоте кишечника и желудка, и если поддерживать их состояние употреблением нежирной и полезной пищи, коронавирус будет протекать легче», - сказал он.