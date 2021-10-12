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ЕБРР предоставит заем без госгарантий для энергопроекта в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит кредит на строительство высоковольтной линии электропередачи в 500 кВ Сарымай-Жанкельди. Это первый в истории Узбекистана корпоративный кредит без госгарантий для реализации энергетического проекта, сообщило Минэнерго РУз.

Мандатное письмо по выделению займа было подписано между ЕБРР и АО «Национальные электрические сети Узбекистана».

Возведенная ЛЭП будет обеспечивать выдачу мощности будущих ветряных электростанций в Бухарской (ВЭС «БАШ» - 500 МВт) и Навоийской (ВЭС «Джанкельды» - 500 МВт) областях.

Строительством двух ВЭС займется компания из Саудовской Аравии ACWA Power. Проект планируется осуществить на основе государственно-частного партнерства. В январе 2021 года с этим генподрядчиком заключено соглашение о закупке электроэнергии для удовлетворения растущего спроса населения и экономики страны.

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