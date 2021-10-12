Узбекистан занял 70 место в рейтинге стран по уровню кибербезопасности

CentralAsia (UZ) - В рейтинге 194 стран по уровню кибербезопасности Global Cybersecurity Index Узбекистан занял 70-е место из 182 мест. Индекс страны составил 71,11 баллов из возможных 100 баллов.

Global Cybersecurity Index был впервые запущен в 2015 году Международным телекоммуникационным союзом (International Telecommunication Union, ITU) для оценки приверженности стран кибербезопасности, чтобы помочь определить области для улучшения и поощрить страны принять меры, повышая осведомленность о состоянии кибербезопасности во всем мире.

Индекс объединяет 82 вопроса об обязательствах государств – членов ITU по пяти основным направлениям (по 20 баллов на каждое, итого – максимум 100 баллов): правовые меры; технические меры; организационные меры; меры по развитию потенциала; меры сотрудничества.

Узбекистан в сегменте правовых мер получил 19,27 баллов, меньше всего за организационные меры – 10,05 баллов, в сфере технических мер - 12,56 баллов, мер по развитию потенциала – 15,68 и мер сотрудничества – 13,56 баллов.

По уровню кибербезопасности среди стран Центральной Азии Узбекистан уступил Казахстану (31-е место). Кыргызстан на 92-ом месте, Таджикистан – 138, Туркменистан – 144.