В сети опубликовали видео и фото с места смертельного ДТП с участием Собчак

- Азия и мир, происшествия
- 11:10, 12 октября 2021
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CentralAsia (CA) - Телеведущая Ксения Собчак покинула место ДТП, которое произошло на трассе между Адлером и Красной Поляной, не попытавшись оказать помощь пострадавшим, пишет РИА Новости.
На фото, опубликованном в телеграм-канале ВЧК-ОГПУ, видно, что очевидцы происшествия заботятся о раненых. Собчак, предположительно, находится рядом, но участия в этом не принимает. По словам свидетелей аварии, в этот момент она ждала такси до аэропорта.
Mercedes, в котором была телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу. Собчак, как писали СМИ, спешно покинула место ДТП.
На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов. При этом в Сети появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта примерно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее нет.
Водитель Mercedes признал вину, против него возбудили уголовное дело и взяли подписку о невыезде.