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За сутки в Узбекистане выявлено 359 новых больных COVID-19 и пневмонией

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 11 октября, в Узбекистане выявлено 349 новых больных COVID-19 и 10 коронавирусной пневмонией, сообщил Минздрав РУз.

В Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 178 986 (+349). Также у 10 человек диагностирована пневмония (всего 25 947).

Официально подтверждена кончина 2 больных от COVID-19 (всего 1 273 летальных исходов).

За день выздоровели 429 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 174 642 и 24 больных, имевших диагноз пневмония (всего – 25 947).

Показатель выздоровления повысился до 98%.

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