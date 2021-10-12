Инструктор аттракциона роупджампинг помещен в ИВС после гибели 33-летней женщины в Караганде

CentralAsia (KZ) - Инструктор аттракциона роупджампинг помещен в ИВС после гибели 33-летней женщины в Караганде, передает Tengrinews.kz.

Полицейские задержали 32-летнего инструктора аттракциона роупджампинг, которого подозревают в грубом нарушении техники безопасности, повлекшем гибель 33-летней Евгении Леонтьевой. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

«В ходе расследования установлен 32-летний инструктор аттракциона, который грубо нарушил технику безопасности. Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование», - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

10 октября в Караганде во время роупджампинга погибла 33-летняя жительница Шахтинска Евгения Леонтьева. Женщине подарили сертификат на прыжок с 30-метровой высоты на день рождения, который прошел 4 октября. Во время прыжка она получила серьезные травмы, ударившись о бетонную конструкцию. Врачи провели трепанацию черепа, но спасти ее не удалось. У погибшей остались трое детей и муж.

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