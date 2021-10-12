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Главы МИД Узбекистана и Индии обсудили обстановку в Афганистане

CentralAsia (UZ) -  11 октября министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в Нур-Султане в рамках министерской встречи стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии провел переговоры с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Обсуждены перспективы торгово-экономического взаимодействия в различных сферах, расширения диалога сторон в рамках международных организаций.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации в Афганистане, в том числе по во вопросам оказания стране гуманитарной помощи.

Индийская сторона выразила свою готовность и далее активно взаимодействовать с Узбекистаном в деле скорейшего установления долгосрочного и устойчивого мира в Афганистане.

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