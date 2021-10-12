Монголия намерена приоритизировать принцип «Докажите, а если не сможете, то оправдайте» в уголовном деле

CentralAsia (MNG) - Депутат Энхбаяр Баттөмөр внес на рассмотрение Постоянной комиссии парламента по правовым вопросам проект поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, вводящей принцип «Докажите, а если не сможете, то оправдайте!» или отмену предварительного следствия от повторного судебного разбирательства.

В статье 16.14 Конституции Монголии говорится, что «Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с законом». Этот принцип должен применяться ко всему процессу установления, расследования и судебного преследования преступления.

Короче говоря, идентификация преступника, установление преступления и вынесение приговора преступнику являются основными функциями и задачами государства, и государство всегда должно воздерживаться от доказывания, принуждения или ложного осуждения преступника и репрессии никогда не должны проводиться. Таким образом, Конституция и другие законы направлены на защиту прав человека, основного принципа, согласно которому работа вне закона никогда и никогда не может оправдывать репрессии.

Как говорится издревле Ei Incumbit Probatio, Qui Dicit, Non Qui Negat. Принцип о том, на ком лежит бремя доказывания, встречаются ещё в римском праве: «доказывание лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает, на отрицающем нет обязанности доказывать». Этот принцип очень важен для защиты прав человека.

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