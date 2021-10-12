ПРООН в Монголии и аймак Архангай объединились в области локализации в сфере туризма

CentralAsia (MNG) - 7 октября Программа развития Организации Объединенных Наций в Монголии и администрация губернатора Архангайского аймака начинают стратегическое партнерство в поддержку локализации Целей устойчивого развития (ЦУР) через туристический сектор и женское предпринимательство. Меморандум о взаимопонимании (MoU) и финансовое соглашение (FA) были подписаны с губернатором Архангайского аймака.

ПРООН рада поддержать аймак Архангай и инициативу Хурала представителей граждан по использованию его уникальных исторических и культурных условий для ускорения инклюзивного и устойчивого роста через туристический сектор. Это продолжение усилий ПРООН по интеграции ЦУР в политический документ местного развития и реализации пилотных проектов в поддержку достижения ЦУР на субнациональном уровне в городе Улан-Батор, аймаке Орхон и аймаке Завхан.

ПРООН и Аппарат Губернатора Архангайского аймака совместно проведут технико-экономическое обоснование, тренинги и семинары для развития инициатив в области исторического и культурного туризма в Архангайском аймаке в соответствии с ЦУР, Видением развития Монголии до 2050 года и политикой развития аймака. Партнерство также будет способствовать реализации программы «Женщины-пастухи и безопасность пищевых продуктов» для поддержки инициатив женщин-предпринимателей в молочном секторе. Общеизвестно, что молочные продукты Архангая не только широко популярны в регионе, но также являются основным источником дохода для женщин-пастухов, проживающих в аймаке. ПРООН уверена, что тренинги по переработке здоровых молочных продуктов жизненно важны не только для семей пастухов, но и для здоровья и безопасности потребителей.

Г-н Батжаргал, губернатор аймака Архангай, заявил во время церемонии подписания, что в местной политике развития до 2030 года Архангайский аймак не включил никаких мероприятий, связанных с добычей полезных ископаемых, а вместо этого сосредоточится на продвижении аймака как центра экотуризма. Также было добавлено, что проект является первым случаем, когда аймак Архангай выделяет бюджет на продвижение женщин-владельцев бизнеса / пастухов.

Элейн Конкиевич, постоянный представитель ПРООН в Монголии, подчеркнула, что видение архангайского аймака стать международным центром кочевой культуры и туризма является вдохновляющим. Она подчеркнула, что «туристический сектор сильно пострадал от пандемии COVID-19, и инициатива Архангайского аймака стала образцом для тиражирования других аймаков, как способ вдохнуть новую жизнь в восстановление туристической индустрии».

ПРООН в Монголии благодарит аймак Архангай за их инициативу по использованию исторического и культурного туризма для устойчивого и инклюзивного местного развития и надеется на построение долгосрочного и стратегического партнерства, чтобы никто не оставил позади на пути к лучшему развитию.

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