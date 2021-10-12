Новый премьер Японии заявил о суверенитете Токио над южными Курилами

CentralAsia (CA) - Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида считает, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио. Он заявил об этом во вторник в ходе дебатов в нижней палате парламента.

«На северные территории (так в Японии именуют южную часть Курил) распространяется суверенитет нашей страны. Мы должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям. Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов», - сказал премьер.

Премьер отметил, что настроен на упорные переговоры с Москвой по этому вопросу с опорой на все предыдущие договоренности.

Ранее в своей программной речи в парламенте 8 октября премьер Кисида подчеркнул, что мирный договор с Россией не будет заключен без урегулирования территориальной проблемы. Он также заявлял журналистам, что выступает за решение вопроса о принадлежности всех островов южной части Курил, на которые претендует Япония.

Палата представителей парламента Японии утвердила Кисиду в качестве нового премьера страны 8 октября. Ранее он занимал посты министра обороны, министра иностранных дел и министра по делам Окинавы и Северных территорий.

Япония претендует на четыре острова из Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи). В 1945 году Курильские острова и Сахалин оказались под контролем Советского Союза. Однако СССР так и не подписал Сан-Францисский мирный договор, который подвел итоги Второй мировой войны, и Япония переход территорий под контроль Москвы не признала.